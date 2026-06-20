El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerró el plazo de inscripción de listas de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, ampliado de forma excepcional hasta ayer a las 11:59 de la noche.

Veintidós nombres figuran ya como postulantes a la alcaldía de Lima Metropolitana en la plataforma electoral del JNE, según la base de datos analizada por Correo.

La lista incluye a exfuncionarios de alto nivel, una parlamentaria en ejercicio y varios alcaldes distritales vigentes que buscan dar el salto a la gestión de la capital.

LOS PESOS PESADOS

Carlos Bruce Montes de Oca encabeza la lista de Somos Perú.

El actual alcalde de Santiago de Surco acumula una extensa trayectoria pública: ejerció como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en tres oportunidades, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

Asimismo, el economista ocupó una curul en el Congreso por Lima durante tres periodos consecutivos, entre 2006 y 2019.

Durante su primera gestión ministerial, Bruce impulsó los programas habitacionales Mivivienda y Techo Propio. Para concentrarse en su campaña municipal, el político solicitó una licencia sin goce de haber.

En la misma línea de figuras con trayectoria nacional, Susel Paredes Piqué compite bajo la agrupación de Ahora Nación.

La abogada y congresista en ejercicio formalizó su candidatura en enero, y quedó tras un proceso de elecciones internas dentro del partido liderado por Alfonso López-Chau.

A lo largo de su carrera, Paredes ha pasado por organizaciones de izquierda y centroizquierda, como el Partido Socialista y el Partido Morado, además de haber formado parte de la agrupación Primero La Gente, de la cual renunció en enero de 2025.

La parlamentaria se ha caracterizado por su activismo en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Cabe precisar que la norma electoral vigente le permitió postular sin necesidad de renunciar a su curul en el Congreso.

Por su parte, Daniel Belizario Urresti Elera figura como candidato de Podemos Perú.

El exmilitar recuperó su libertad en febrero, luego de que el Tribunal Constitucional anulara por vicios procesales su condena de 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988.

No obstante, cabe precisar que la anulación de su sentencia respondió a una decisión técnica sobre la prescripción de los hechos, y no a una declaración de inocencia sobre el fondo del caso.

Antes de este episodio, Urresti había ejercido como ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala, entre junio de 2014 y febrero de 2015.

El excongresista, además, ya había postulado previamente a la alcaldía de Lima en 2018 y 2022, ambas veces sin éxito, y compitió como candidato presidencial en 2021.

A diferencia de los anteriores, Ricardo Pablo Belmont Cassinelli postula por el Partido Cívico Obras con una trayectoria que se remonta a décadas atrás.

El fundador del histórico Movimiento Obras encabezó la lista que ganó la alcaldía de Lima en 1990 y revalidó el cargo en las elecciones de 1993.

Actualmente, Belmont es empresario de comunicaciones, vinculado a la cadena Red Bicolor.

Ricardo Belmont anuncia su candidatura a la alcaldía de Lima en los próximos comicios de octubrehttps://t.co/kcncyv5kHT — Diario Correo (@diariocorreo) June 15, 2026

Finalmente, entre los nombres con mayor recorrido institucional, Yehude Simon Munaro encabeza la candidatura de Coalición Transformadora Tierra Verde.

El expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alan García es médico veterinario y abogado, con estudios de posgrado en gestión de políticas públicas por la Universidad Carlos III de Madrid.

Simon ejerció como congresista entre 2011 y 2016 y, más recientemente, fundó el Partido Humanista Peruano en 2023.

Cabe señalar que el candidato fue indultado en el año 2000 por una condena de 1993 por apología al terrorismo, decisión que adoptó la Comisión Ad Hoc creada durante el gobierno de Alberto Fujimori por falta de pruebas.

Además, el postulante declara un proceso de investigación abierto por el caso Olmos.

LA INCÓGNITA DE LA REELECCIÓN

Distinto es el caso de Luis Isael Rubio Idrogo, quien representa a Renovación Popular en esta contienda.

El médico cirujano preside actualmente el Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, cargo que Rafael López-Aliaga le otorgó en 2023.

Cabe recordar que Rubio ya había liderado esa misma institución entre 2015 y 2018, durante la gestión del fallecido alcalde Luis Castañeda Lossio.

El funcionario, por otro lado, ganó notoriedad pública por participar en la separación quirúrgica de Milagros Cerrón, la niña conocida como la “Sirenita”.

Sin embargo, el hecho más relevante de su candidatura llegó el 16 de junio, cuando López-Aliaga confirmó que acompañará a Rubio como candidato a teniente alcalde, decisión que especialistas en derecho electoral califican como una posible reelección encubierta, dado que la norma vigente impide al actual burgomaestre postular directamente a un nuevo periodo consecutivo.

ALCALDES DISTRITALES EN CARRERA

Entre quienes buscan dar el salto desde la gestión distrital, Francis James Allison Oyague compite por Avanza País.

El alcalde de Magdalena del Mar renunció a Alianza para el Progreso el 3 de enero para afiliarse a su nueva agrupación, partido con el que disputará la alcaldía metropolitana.

Tiempo atrás, Allison había ejercido brevemente como ministro de Vivienda durante el segundo gobierno de Alan García en 2009, cargo que dejó tras cuatro meses por cuestionamientos vinculados a su relación laboral con la empresa Business Track.

En esa misma línea, Carlos Alberto Tejada Noriega participa por Acción Popular.

El médico urólogo ejerció como alcalde del distrito de San Borja en tres periodos distintos: 2003-2006, 2007-2010 y 2019-2022.

Además, Tejada ocupó el Ministerio de Salud durante el gobierno de Ollanta Humala, entre julio de 2011 y julio de 2012.

Antes de su carrera política, el exfuncionario había desarrollado una trayectoria como árbitro de fútbol profesional, llegando a dirigir tres encuentros en Copas del Mundo.

Por su parte, Samuel Marcos Daza Taype compite por Fuerza Popular.

El ingeniero de transportes es alcalde de Ancón desde 2023 y cuenta con tres maestrías obtenidas en universidades españolas, entre ellas un máster en Tráfico y Seguridad Vial por la Universitat de València.

Previamente, Daza había ocupado la Dirección General de Articulación, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2021.

El postulante renunció a Podemos Perú en 2025 antes de sumarse a Fuerza Popular y registra, además, una demanda de alimentos declarada fundada en su contra en 2015.

Cierra este grupo Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar, quien representa a Juntos por el Perú.

El actual alcalde de Lurigancho-Chosica e ingeniero químico cuenta con dos maestrías por la Universidad Nacional de Ingeniería y mantiene su gestión distrital vigente mientras compite por el sillón metropolitano.

Antes de asumir la alcaldía, el postulante había ejercido como asesor en el Congreso y como gerente de infraestructura en el Gobierno Regional de Lima.

BAJO PERFIL

El resto de la papeleta lo completan agrupaciones con menor presencia mediática.

Flor de María Hurtado Valdez, por ejemplo, compite por el Partido Demócrata Verde.

La abogada es fundadora y secretaria general de la organización desde 2021 y dirigió previamente el Instituto de Ecología Política Alternativa Verde y el Instituto de Estudios Jurídicos Derectum.

Antes de ello, Hurtado tuvo un vínculo con el Movimiento Regional Voz Verde, del cual renunció en 2011.

De manera similar, Edgardo Renán De Pomar Vizcarra representa al Partido Popular Cristiano (PPC). El abogado ejerce profesión independiente desde 1993 a través de su propio estudio jurídico.

Dentro del partido, De Pomar ocupó la Secretaría Nacional Estructural-Política del PPC entre 2011 y 2016 y fue secretario provincial de Lima Cercado entre 2011 y 2014.

A su vez, Sandro Caller Gutiérrez compite por el Partido Patriótico del Perú.

El abogado, con maestría en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres, trabajó como articulador interinstitucional en la Presidencia del Consejo de Ministros entre 2025 y 2026.

Antes de ese cargo, Caller había ocupado puestos de gerencia en la Municipalidad Provincial del Callao y en la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde fue jefe de la Oficina de Promoción de Organizaciones Vecinales entre 2003 y 2011.

El candidato renunció al Partido Aprista Peruano (APRA) en 2021.

Por otro lado, Victoria Betzabe La Cruz Garcés postula por el Partido Morado.

La psicóloga dirigió la Escuela de Formación Política de su partido durante 2025.

Previamente, La Cruz tuvo vínculos con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y con Ahora Nación, organizaciones de las que renunció en 2024.

En tanto, Jessica Viviana Linares Romero compite por el Partido Político Integridad Democrática.

La enfermera, con estudios técnicos, ocupó cargos partidarios en el PPC entre 2007 y 2011, en las secretarías provincial de Lima Centro y nacional del Adulto Mayor. Antes de su afiliación actual, Linares había renunciado al Frente de la Esperanza 2021 y a Acción Popular.

Asimismo, Rubén José Ramírez Mateo representa al Partido Político Nacional Perú Libre.

El abogado, con maestría en Política de Gestión y Derecho Ambiental, ejerció como ministro del Ambiente durante el gobierno de Pedro Castillo, entre 2021 y 2022.

Antes de ese cargo, Ramírez había trabajado como asesor de despacho ministerial y jefe de gestión social en el Ministerio de Energía y Minas.

De forma paralela, Elizabeth María del Rosario León Chinchay compite por el Partido Frente de la Esperanza 2021.

La ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con una maestría en Gestión del Riesgo de Desastres por el Centro de Altos Estudios Nacionales.

León fundó el partido en 2020 y ocupa actualmente la Secretaría Nacional de Economía de la organización.

Por su lado, Luis Alberto Huette Tolentino postula por el Partido Político Pueblo Consciente, que tiene como presidente de la agrupación al congresista Guido Bellido.

El contador público y abogado obtuvo un doctorado en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Huette ejerció contabilidad y asesoría legal de forma independiente hasta 2026 y registra, además, un vínculo previo con el partido Perú Posible, del cual renunció en 2010.

A continuación, Santiago Rosendo Abarca León compite por Visión Perú.

El abogado es magistrado del Fuero Militar Policial desde 2003 y cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. Antes de sumarse a su actual agrupación, Abarca había renunciado a Progresemos en 2025.

Le sigue Segundo Valdez Zavala, quien representa al Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP).

El abogado, titulado en 2025, es fundador del FREPAP y ejerció como su secretario general entre 2014 y 2016. Antes de dedicarse al ejercicio legal, Valdez trabajó como transportista durante más de una década.

Asimismo, Samir Frank Quispe Caballero compite por Batalla Perú.

El postulante ocupó la Secretaría del Comité Ejecutivo Regional de Lima de su partido entre 2025 y 2026. Durante el presente año, Quispe trabajó como gerente comercial en una cooperativa de servicios eléctricos.

Cierra la lista Rubén Daniel Bonilla Espinoza, quien representa a Fuerza Ciudadana.

El candidato trabajó como productor en español para la cadena Christian Broadcasting Network en Estados Unidos entre 2007 y 2020.

Bonilla, por lo demás, no registra trayectoria partidaria previa declarada en su hoja de vida.