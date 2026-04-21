Solo cinco días después de las elecciones generales, el congresista Guido Bellido Ugarte presentó el Proyecto de Ley N° 14429, que propone suspender, de manera excepcional, la cancelación de partidos que no cumplan con el requisito mínimo de candidaturas en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

Esta iniciativa beneficia a Bellido porque su partido, Pueblo Consciente, podría ser cancelado si no logra presentar candidatos en el número mínimo de regiones y provincias exigido por ley.

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo que si bien la medida tiene “nombre propio”, sumaría a otros beneficiarios.

“Él (Bellido) tiene un partido propio, que es Pueblo Consciente; probablemente, no ha logrado inscribir la cantidad mínima de candidaturas y tiene miedo de perder la inscripción de su partido, al igual que con otros partidos nuevos”, refirió.

EN VILO

Perú Consciente (PC) obtuvo su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el 24 septiembre de 2025.

La resolución presenta a Bellido Ugarte como su presidente y secretario de ideología nacional.

Extracto de la resolución N° 000333-2025-DNROP/JNE, que inscribe a Perú Consciente al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.

En diciembre del año pasado, Pueblo Consciente buscaba candidatos para las ERM2026 vía Facebook.

“Tú podrías ser gobernador y/o alcalde”, reza un post del pasado 25 de diciembre.

Además, en su página oficial, defienden al golpista Pedro Castillo y llama “secuestro político” a las sentencias de Aníbal Torres y Betssy Chávez.

RIESGO

El especialista en derecho electoral, Víctor Velásquez, advirtió que la participación de Pueblo Consciente en las elecciones del 4 octubre no es opcional.​

“La ley obliga a las organizaciones políticas a presentar candidatos en al menos el 50% de las regiones y en el 20% de las provincias. Si no cumplen con ese requisito, pueden ser canceladas”, explicó.

Agregó que “con esta suspensión, podría mantener su inscripción”.

Velásquez alertó que su alcance podría ampliarse al debatirse en el Congreso.

“El texto actual suspende causales vinculadas a la participación, pero podría extenderse a otras, como la valla electoral”, sostuvo.