El exministro del Interior Daniel Urresti recuperó su libertad este martes 3 de marzo luego de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto la sentencia que lo condenaba por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. La decisión del máximo intérprete de la Constitución anuló la pena de 12 años que le había impuesto el Poder Judicial.

Urresti abandonó la Villa Oeste del Comando de Educación y Doctrina del Ejército del Perú, ubicada en el distrito de Chorrillos. Durante cerca de dos años permaneció recluido en el establecimiento penitenciario Virgen de la Merced, dentro de la sede militar.

La resolución del Tribunal Constitucional había sido emitida el pasado 20 de febrero y determinó que la condena debía ser anulada. Con ese fallo, el proceso en su contra quedó sin efecto y se ordenó su excarcelación.

A su salida fue recibido por el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez. El dirigente político había anunciado recientemente que incorporaría a Urresti en su eventual gabinete ministerial si gana las próximas elecciones.

En sus primeras declaraciones tras recuperar la libertad, el exministro remarcó que considera restituido un derecho fundamental. En ese contexto sostuvo que “He recuperado mi presunción de inocencia y eso es lo más importante”.

Consultado sobre una posible reincorporación activa en la política, dejó en claro que no se había apartado de ese ámbito. Ante ello afirmó que “Nunca me he retirado de la vida política”.