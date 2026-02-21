La hija del periodista Hugo Bustíos, Sharmelí Bustíos, anunció que recurrirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la condena de 12 años contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista en Ayacucho en 1988, ordenando su liberación inmediata.

“Esto no fue un favor, los jueces determinaron la responsabilidad de Urresti; lo tomamos como una afrenta y hostigamiento con leyes de impunidad”, declaró a la prensa Sharmelí Bustíos al referir que su padre habría cumplido 76 años.

Sharmelí calificó de “insultante” el argumento del TC sobre plazos vencidos y enfatizó que el dolor familiar no prescribe. “Hoy es su cumpleaños, hubiese cumplido 76 años y no lo tenemos aqui, entonces estos trucos de plazo, de que se venció o no se venció, es tan insultante, a mi me gustaría que se prescribiera también el dolor, que pasé y ya, pero no ”, refirió.

Además, informó que se presentará una denuncia constitucional contra los magistrados del TC. Al respecto, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), respaldó la medida, aunque dudó de resultados en el Congreso.

Rivera criticó al TC por ignorar el contexto histórico de violaciones a derechos humanos en los 80-2000 y tratados internacionales, individualizando los crímenes sin considerar leyes de amnistía. Propuso un control de convencionalidad para jueces y activar vías interamericanas ante la “generación de impunidad” al liberar a un condenado por asesinato de periodista.

El fallo del TC no evalúa la responsabilidad de Urresti ni lo absuelve, sino que declara inconstitucional la privación de libertad por aplicación errónea del derecho penal, alegando retroactividad en calificar el hecho como crimen de lesa humanidad pre-2002.

Asociación Nacional de Periodistas

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazó la decisión, acusándola de negacionismo y de desconocer la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.

Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas y presidente de la ANP en Huanta, fue asesinado el 24 de noviembre de 1988 mientras investigaba un crimen en Erapata; la condena a Urresti fue ratificada en 2024 por la Corte Suprema.