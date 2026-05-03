El Concejo Municipal de Surco aprobó por unanimidad otorgar licencia sin goce de haber al alcalde Carlos Bruce, con el fin de que pueda participar como candidato en las próximas elecciones municipales de octubre.

La medida fue formalizada mediante un acuerdo suscrito el 29 de abril y publicado en el diario El Peruano.

Según el documento, la licencia regirá desde el 4 de setiembre hasta el 4 de octubre de 2026, en cumplimiento de la Ley de Elecciones Municipales, que exige a los funcionarios públicos apartarse del cargo al menos 30 días antes de los comicios para postular.

El acuerdo también establece que, durante ese periodo, se encargará el despacho de alcaldía conforme al mecanismo de sucesión previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades, garantizando la continuidad administrativa en el distrito.

Cabe recordar que Carlos Bruce anunció su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Somos Perú, con la intención de participar en las elecciones internas para oficializar su postulación.

Anteriormente, el excongresista había señalado en RPP que la capital enfrenta serios problemas, especialmente en transporte y desarrollo urbano, por lo que considera urgente un cambio en la gestión municipal.

Asimismo, indicó que evaluó continuar en la alcaldía de Surco; sin embargo, descartó esa posibilidad debido a la prohibición de reelección vigente, lo que lo llevó a optar por postular al municipio metropolitano.