A través de un mensaje difundido en redes sociales, Rafael López Aliaga confirmó que participará en las próximas elecciones municipales como candidato a teniente alcalde de Lima.

La postulación formará parte de una lista liderada por el médico Luis Rubio, a quien destacó por su experiencia en el sector salud.

En el mismo pronunciamiento, el dirigente de Renovación Popular señaló que no ocupará el escaño de senador que obtuvo en los comicios generales, a la espera de la oficialización de los resultados.

“Como presidente de Renovación Popular tengo voz y voto, tanto en la cámara de diputados y senadores. He decidido no asumir el rol de senador, en estas condiciones, no, sería avalar el fraude, la corrupción”, expresó.

López Aliaga reiteró además sus cuestionamientos al proceso electoral y a las instituciones encargadas de organizarlo y supervisarlo.

“Han hecho un daño tremendo al Perú, pero con lo que nos queda, gente que yo agradezco que continúa en la brega de ser senador y diputado aún en estas condiciones, vamos a pelear, vamos a pelear justamente para desaparecer esta ONPE, este Jurado Nacional de Elecciones que no puede estar cometiendo delito cada 5 años”, dijo.