El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó los recursos de apelación presentados por Juntos por el Perú con los que buscaba dejar sin efecto los resultados de más de 2.300 mesas de sufragio correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La decisión fue adoptada por el pleno del organismo electoral durante una audiencia pública realizada este viernes 19 de junio.

Con este pronunciamiento, el máximo tribunal electoral confirmó las resoluciones emitidas previamente por los Jurados Electorales Especiales (JEE). La medida representa un revés para la agrupación política que postula a Roberto Sánchez, la cual había denunciado presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Los expedientes evaluados incluían solicitudes para anular los resultados de más de 1.700 mesas de sufragio en Lima Metropolitana. También comprendían 647 mesas correspondientes a peruanos residentes en el extranjero.

Tras revisar los recursos presentados por la organización política, el pleno del JNE declaró infundadas las apelaciones. De esta manera, mantuvo la validez de los resultados observados en ambas circunscripciones.

Al tratarse de resoluciones emitidas en segunda y última instancia dentro de la jurisdicción electoral, los casos quedaron definitivamente resueltos. Esto significa que ya no existe una nueva vía de apelación respecto de estos expedientes.

#LoÚltimo JNE declaró infundado apelaciones de Juntos por el Perú que solicitaban nulidad masiva de mesas de votación



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Se revisaron 32 recursos electorales

Durante la audiencia pública virtual, los magistrados analizaron un total de 32 recursos vinculados a solicitudes de nulidad de mesas de sufragio y actas electorales observadas. Los casos correspondían tanto a circunscripciones nacionales como a votaciones realizadas en el exterior.

La mayoría de las apelaciones examinadas por el colegiado fueron declaradas infundadas. Entre ellas figuraron otros 27 recursos relacionados con actas observadas que también fueron rechazados por el organismo electoral.

Asimismo, el pleno dejó sin efecto la vista de la causa de uno de los expedientes evaluados. Otro recurso quedó pendiente de resolución.

Dentro del conjunto de expedientes revisados, una apelación relacionada con un acta electoral observada procedente de Europa recibió un pronunciamiento distinto. En ese caso, el tribunal electoral declaró el recurso fundado en parte.

La decisión forma parte de las evaluaciones realizadas por el JNE en el marco de la segunda vuelta presidencial. Los argumentos jurídicos que sustentan cada resolución serán publicados posteriormente mediante los pronunciamientos escritos correspondientes.

Resoluciones serán publicadas

El Jurado Nacional de Elecciones informó que las resoluciones completas serán difundidas a través de sus canales institucionales. De esta manera, los personeros de las organizaciones políticas y la ciudadanía podrán acceder a los fundamentos legales de cada decisión adoptada.

La audiencia pública fue transmitida en directo mediante las plataformas oficiales del organismo electoral. Durante la sesión, los magistrados expusieron y votaron los recursos relacionados con las controversias surgidas tras la jornada electoral.