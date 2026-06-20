Ayer viernes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú (JP), que buscan la nulidad de 2,398 mesas de sufragio: 1,751 en Lima y 647 en Estados Unidos (Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City).

Sesión

Durante la audiencia pública, los abogados de JP, Roy Mendoza y Marco Zevallos, sustentaron los argumentos de la agrupación a favor de la nulidad de las mesas observadas.

Por su parte, los representantes legales de Fuerza Popular, Edwin Lévano, César Muriche y Alexander Quilca, solicitaron que el recurso sea declarado infundado y se mantengan los resultados electorales.

Los recursos fueron evaluados por los integrantes del pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo.

La defensa de JP señaló que su solicitud de nulidad se sustenta en un análisis estadístico de la votación, mediante el cual identificó “583 patrones distribuidos en la capital” que, según sostuvo, evidenciarían presuntas irregularidades en los resultados.

Ante ello, el integrante del JNE Gunther González consultó cuál era la causal específica que respaldaba el pedido.

Mendoza terminó señalando que este se basaba en un “fraude que supone graves irregularidades”.

Luego, el magistrado consultó quiénes habrían cometido el supuesto fraude denunciado por JP. Mendoza respondió que se trata de una “hipótesis” que aún debe ser esclarecida mediante sus informes de fiscalización.

Además, admitió que ningún personero de la agrupación reportó o denunció irregularidades durante la votación en dichas mesas.

En la misma línea, la magistrada Martha Maisch consultó si la agrupación había presentado pruebas que respaldaran sus afirmaciones. El abogado reconoció que no y precisó que lo único aportado fue un análisis estadístico de los resultados.

Horas más tarde, tras una sesión privada, el JNE declaró infundados los recursos de apelación.