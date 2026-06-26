La Municipalidad de Lima analiza la posibilidad de mantener por más tiempo las restricciones al tránsito en el Cercado de Lima ante las movilizaciones convocadas por Juntos del Perú para este sábado.

El alcalde Renzo Reggiardo señaló que la medida busca prevenir incidentes y proteger a quienes transitan por el centro histórico.

El burgomaestre explicó que una eventual ampliación de los cierres hasta el domingo dependerá de la información que reciban las autoridades sobre el desarrollo de las protestas.

“Si hay información de que podrían volver a reunirse el día domingo, tendremos que ampliar la restricción. Esperemos que no ocurra”, manifestó.

Reggiardo indicó que los cierres incluyen controles en los accesos vehiculares para impedir el ingreso de objetos peligrosos, como pirotécnicos. Además, sostuvo que las restricciones tienen como finalidad resguardar el patrimonio, a los comerciantes y a los vecinos.

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Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, anuncia que cerrará los accesos al centro histórico de la capital a partir de las cero horas del sábado hasta la media noche



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