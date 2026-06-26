Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron este jueves las audiencias públicas para proclamar los resultados del cómputo de la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026, conforme al cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las primeras proclamaciones se realizaron en Tacna, Chachapoyas, Leoncio Prado y San Martín.

El cronograma continuará el viernes 26 de junio con audiencias en diversos JEE del país, entre ellos Maynas, Huarochirí, Huaura, Chanchamayo, Mariscal Nieto, Lima Norte 1, Andahuaylas, Bagua, Huamalíes, Cajamarca, Alto Amazonas, Huari, Trujillo, Abancay, Cangallo, Pacasmayo, Lima Sur 2 y Huancayo. Para el sábado 27 de junio están previstas las proclamaciones en Lima Sur 1 y Huaraz.

Según informó el JNE, cada Jurado Electoral Especial emite el acta de proclamación descentralizada una vez que recibe de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) los reportes del cómputo con el 100 % de las actas contabilizadas en su jurisdicción.

#JNEInforma | 32 Jurados Electorales Especiales ya han programado sus audiencias públicas de proclamación de resultados de la Segunda Elección Presidencial. Este jueves 25 de junio inician 4 de ellas.#TuVotoSeRespeta #SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/5CSShN3aEJ — JNE Perú (@JNE_Peru) June 25, 2026