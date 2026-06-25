El juez suspendido Richard Concepción Carhuancho rechazó la suspensión temporal de seis meses impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y anunció que iniciará acciones legales para revertir la medida.

En entrevista con Canal N, calificó la sanción de “desproporcionada e injusta” y aseguró que se han vulnerado garantías del debido proceso.

Concepción Carhuancho explicó que uno de los cargos se basa en una diapositiva usada durante una clase académica, en la que aparecía la portada de una nota periodística vinculada a un caso bajo su conocimiento. Señaló que la entonces Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), hoy Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, archivó en tres oportunidades las investigaciones relacionadas con ese hecho, por lo que considera que ya fue sobreseído y que se vulnera el principio de non bis in idem.

El juez también rechazó la sanción por dictar clases en una entidad privada no universitaria, argumentando que la Ley de la Carrera Judicial permite la actividad docente y que muchos jueces y fiscales realizan labores académicas externas. Además, calificó de excesivo que se le sancione por participar en un acto cultural donde interpretó la canción “Triciclo Perú ”, actividad que dijo fue voluntaria y sin beneficio económico.

Sobre el proceso ante la JNJ, Concepción Carhuancho recordó que la votación del pleno terminó empatada (tres contra tres) y que la suspensión se decidió por el voto dirimente del presidente del organismo. Pese a ello, afirmó que acató la resolución una vez notificado y comunicó que dejaría de ejercer funciones jurisdiccionales durante el periodo de suspensión.

El magistrado anunció que defenderá su posición ante las instancias correspondientes y que agotará las vías legales para proteger sus derechos. También reconoció que la medida afectará sus ingresos y anunció que reducirá actividades profesionales fuera del ámbito universitario, dedicándose principalmente a la investigación jurídica, trabajo de gabinete y docencia universitaria durante la suspensión.

“No busco victimizarme -subrayó-; lo que pido es que se respete la Constitución y el debido proceso”. Concepción Carhuancho aseguró que no volverá a dictar clases en entidades privadas no universitarias ni participará en eventos similares mientras dure la controversia.