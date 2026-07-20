Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 20 de julio en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 20 de julio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Corzo en el distrito de Socabaya se vende a 17.35 soles el galón, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 16.49 soles, en el Grupo Alejandro Magni en Alcosa del distrito de Mollebaya a 16.90 soles, e el grifo Coesti en la Variante de Uchumayo en Tiabaya a 16.99 soles, en el grifo Andrés Gorbeña en la Av. N° 2 en José Luis Bustamante y Rivero a 16.95 soles, en el grifo AVA en la v. Independencia en el Cercado de Arequipa a 17.98 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 20 de julio en Arequipa?

La gasolina Premium en el Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura en Cerro Colorado a 17.55 soles el galón, en el grifo J.H.P en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 17.80 soles, en el grifo AVA en la v. Independencia en el Cercado de Arequipa a 18.98 soles, en el grifo Corzo en Socabaya a 19.09 soles, en el grifo Gresval en la Av. Prolongación Mariscal Castilla en el distrito de Mariano Melgar a 17.97 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 20 de julio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo AVA en la Av. Independencia en el Cercado de Arequipa a 20.99 soles el galón, en el grupo Corzo en el distrito de Socabaya a 20.60 soles, en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado 19.05, en el Servicentro Los Premios Intersección de la Av. Arequipa Tiabaya a 19.39 soles, Inversiones Meyca en la Av. Arequipa en el distrito de Paucarpata a 19.49 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 20 de julio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo en el grifo Chaskigas en la Av. Industrial en Paucarpata a 6.80 soles el galón, en el grifo Sur Arequipa, en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 6.80 soles, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 6.89 soles, en el grifo Estaciones de Servicios del Perú en la Av. Lambramani en Arequipa a 6.95 soles, en el grifo Las Torres en Asociación Artesanal Alto Selva Alegre a 6.97 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 20 de julio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en la calle Madre de Dios en el distrito Alto Selva Alegre a 48.99 soles, en el grifo Progas en Servicentro A.Q.P. en la Av. Gutemberg en Alto Selva Alegre a 50 soles, la marca Costa Gas en Estación de Servicios Santa Rosa en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 50.90 soles, la marca Primax Gas en el grifo Coesti en la Av. José Quiñones en Yanahuara a 51 soles.