El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral podría realizarse el próximo 3 de julio, siempre que no se presenten nuevas incidencias durante la etapa final del proceso.

Durante una actividad oficial, Burneo explicó que el sistema electoral se encuentra culminando la revisión de las últimas observaciones y que los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan emitiendo las proclamaciones descentralizadas de resultados.

“Estimamos que, conforme se van dando las cosas, en una semana o unos días más ya tendríamos la proclamación oficial. Estimamos que sea el próximo viernes 3 de julio, si no hay ninguna dificultad”, manifestó.

Proclamaciones parciales avanzan en todo el país

El titular del JNE precisó que más de 60 Jurados Electorales Especiales vienen emitiendo proclamaciones parciales, las cuales serán consolidadas posteriormente por el Pleno del organismo electoral para oficializar el resultado nacional.

Indicó que este procedimiento forma parte del cronograma previsto por la legislación electoral y constituye el paso previo a la proclamación definitiva de la fórmula presidencial ganadora.

Más de 200 apelaciones ya fueron resueltas

Burneo informó que el Pleno del JNE resolvió más de 200 recursos de apelación relacionados con actas observadas y solicitudes de nulidad.

“En total ha habido un poco más de 200 apelaciones que han sido resueltas todas el día de ayer. Todos esos expedientes están siendo devueltos a los Jurados Electorales Especiales para que procedan con las proclamaciones parciales”, señaló.

Asimismo, recordó que durante el proceso fueron revisadas más de 1.600 actas observadas y más de 1.700 pedidos de nulidad correspondientes al voto nacional, además de diversas incidencias relacionadas con el sufragio en el extranjero.

JNE defiende los plazos del proceso electoral

El presidente del organismo electoral sostuvo que la duración del proceso responde a las garantías establecidas por la legislación peruana para asegurar el debido proceso y el respeto del derecho de defensa de las organizaciones políticas.

“Se nos critica mucho por los tiempos, pero el ordenamiento jurídico no lo ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Los plazos procesales, la posibilidad de observar actas o presentar nulidades están contemplados en normas de nivel legal”, afirmó.

Añadió que todas las incidencias fueron evaluadas conforme a la normativa vigente y respetando las garantías procesales.

Sistema electoral ya organiza los próximos comicios

Burneo informó además que el sistema electoral avanza en la organización de las elecciones regionales y municipales.

Según indicó, ya se presentaron más de 10.000 listas de candidatos, que agrupan alrededor de 100.000 postulantes para más de 13.000 cargos de elección popular.