La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los fuertes terremotos registrados este jueves en ese país.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la candidata presidencial manifestó su respaldo a las familias afectadas por la emergencia y destacó la labor de quienes participan en las tareas de rescate.

“Quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos registrados hoy. Mi corazón está con las familias que vienen atravesando momentos de angustia e incertidumbre a causa de esta tragedia”, escribió.

Quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos registrados hoy. Mi corazón está con las familias que vienen atravesando momentos de angustia e incertidumbre a causa de esta tragedia. Elevo mis oraciones por todos los afectados y por… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 25, 2026

Mensaje de apoyo a los afectados

Fujimori también señaló que mantiene en sus oraciones a las víctimas y a los equipos de emergencia que trabajan en las zonas impactadas por el desastre natural.

“Elevo mis oraciones por todos los afectados y por quienes, con valentía y entrega, participan en las labores de rescate y ayuda. Fuerza para Venezuela”, agregó en su publicación.

La lideresa política se suma así a diversas autoridades y figuras públicas de distintos países que han expresado mensajes de solidaridad y apoyo al pueblo venezolano tras la emergencia.