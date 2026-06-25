Los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa fueron suspendidos por seis meses por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) debido a que ordenaron la ejecución inmediata de su sentencia de 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala, por lavado de activos, al culminar la audiencia de adelanto del fallo.

Argumentos

Fue el 15 de abril del 2025 cuando los magistrados, del Tercer Juzgado Penal Colegiado, realizaron una audiencia para adelantar el fallo judicial contra Humala y otros por el Caso “Aportes al Partido Nacionalista”.

Según el artículo 402 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), los jueces pueden disponer de la ejecución inmediata de la sentencia, sin embargo, el artículo 24, literal f, de la Constitución –que goza de mayor rango– sostiene que “nadie puede ser privado de su libertad, salvo por mandato escrito y motivado de un juez”.

La audiencia de lectura completa de la sentencia fue el 29 de abril, mientras que la notificación del escrito fue el 2 de mayo. “Al ejecutar un fallo basándose solo en una verbalización, sin que exista una sentencia íntegra y escrita que la sustente, contraviene directamente el mandato constitucional”, sostuvo la ANC – PJ.