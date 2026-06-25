El Gobierno del Perú manifestó su respaldo al pueblo venezolano luego del sismo registrado en Caracas y otras regiones del país, que dejó afectaciones en distintas zonas, según información oficial difundida tras el evento.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que acompaña a los ciudadanos venezolanos que enfrentan las consecuencias del movimiento telúrico y reiteró su solidaridad ante la situación generada por el fenómeno.

La Cancillería indicó que la Sección de Intereses del Perú en Caracas se mantiene en vigilancia permanente para atender cualquier requerimiento de los ciudadanos peruanos que se encuentren en territorio venezolano. Asimismo, precisó que hasta el momento no se han reportado compatriotas afectados.

Finalmente, el sector recordó que los peruanos que necesiten asistencia pueden comunicarse con la representación consular en Caracas a través del número de emergencia (00) 584142224598 o el correo electrónico info@consulperu-caracas.com.

📄Comunicado de Prensa 027-26: Perú expresa su solidaridad a Venezuela por el sismo ocurrido en Caracas.



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