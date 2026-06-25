La candidata de Fuerza Popular (FP) y virtual presidenta, Keiko Fujimori, prometió que su Gabinete Ministerial será plural.

“La convocatoria para un futuro gabinete será una convocatoria amplia, abierta, plural, pero sobre todo, con experiencia que nos garantice que cada una de estas propuestas que hemos hecho el equipo técnico y yo, se conviertan en realidad”, aseguró.

Keiko Fujimori mantiene constantes reuniones en su domicilio con miras a su próximo gobierno. (Foto: Mario Zapata/GEC)

EXPECTATIVA

En conferencia de prensa, acompañada de Luis Galarreta (virtual primer vicepresidente) y Luis Dyer (jefe de su comando de personeros), la lideresa naranja dijo entender las votaciones de la segunda vuelta y cómo el Perú se encuentra dividido, por ese motivo, habló de la necesidad de tener un gabinete amplio para cumplir con las expectativas de la población.

“Lo que muchas personas reclaman es que el Estado vuelva a funcionar y es donde nos vamos a enfocar, pero sobre todo en las zonas donde todavía hay desconfianza”, afirmó.

En otro momento, fue consultada sobre la denuncia de fraude que hizo el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez.

“Acá lo importante es que se respete la voluntad popular, por eso desde un comienzo dijimos, como demócratas que somos y como lo hemos hecho en cada proceso electoral, que íbamos a respetar los resultados electorales”, sostuvo.

Keiko Fujimori recordó que en el año 2021, su agrupación hizo una serie de denuncias (de presunto fraude electoral), por ese motivo, querían estar preparados en estas elecciones con la presencia de personeros para cuidar los votos.

Sobre la decisión de Sánchez de no aceptar los resultados de la segunda vuelta respondió: “Es una decisión personalísima. Sé como se puede sentir porque he estado el otro lado en tres procesos”.