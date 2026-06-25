El Ejecutivo publicó el Decreto Supremo 112-2026-EF, que establece los nuevos montos de remuneración consolidada para el personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La norma actualiza la estructura de ingresos aprobada por el Decreto Legislativo que regula las remuneraciones del personal militar y policial.

Para el personal de oficiales, el decreto fija los siguientes montos mensuales: para el nivel de general de División, vicealmirante y teniente general, S/ 12,688.04; para general de Brigada, contraalmirante, mayor general y general, S/ 12,377.18; para coronel y capitán de Navío, S/ 10,226.56 .

Los niveles intermedios también quedan estipulados: teniente coronel, capitán de Fragata y comandante recibirán S/ 6,332.60; mayor y capitán de Corbeta, S/ 4,816.38; capitán y teniente primero, S/ 4,003.08; teniente y teniente segundo, S/ 3,342.03; y subteniente, alférez de Fragata y alférez, S/ 3,263.36.

En cuanto al personal de suboficiales, los nuevos montos son: técnico jefe superior, técnico superior primero, técnico supervisor y suboficial superior, S/ 3,949.79; técnico jefe, técnico superior segundo, técnico inspector y suboficial brigadier, S/ 3,790.22; técnico de primera, técnico primero y suboficial técnico de primera, S/ 3,525.18; técnico segunda, técnico segundo y suboficial técnico de segunda, S/ 3,298.07; técnico tercera, técnico tercero y suboficial técnico de tercera, S/ 3,114.80.

Además, suboficial de primera y oficial de mar primero percibirán S/ 3,023.96; suboficial de segunda y oficial de mar segundo, S/ 2,967.87; y suboficial de tercera y oficial de mar tercero, S/ 2,924.82.

La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas actualizará de oficio estos montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).