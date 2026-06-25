El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, junto al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, llegaron al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en Arequipa para supervisar la atención, impulsar mejoras en los servicios y fortalecer el apoyo a los asegurados de la región.

Arribaron a la Ciudad Blanca, recorrieron las instalaciones, recibieron quejas de los usuarios y se fueron, sin dar declaraciones.

Los pacientes que aguardaban atención en el hospital de mayor complejidad de la región también esperaban, al menos, una palabra de los funcionarios sobre los problemas que los aquejan a diario, como la falta de citas médicas, especialidades o insumos; no obstante, se retiraron.

“Necesitamos medicinas, medicinas. Mejores atenciones”, reclamó una de las usuarias hacia los funcionarios, quienes se retiraban en camionetas.

Médicos del nosocomio señalaron que la escena no es nueva, ya que se esperaba un acuerdo firmado por parte del ejecutivo de EsSalud y la visita a otras áreas como emergencia y lavandería; sin embargo, no se dio.

“Esperamos que sea un recorrido de conciencia (...) No se ha firmado ningún acuerdo o establecido una agenda; esperamos que la visita sea un medio reflexivo de cómo está el servicio de atención en Arequipa”, dijo el galeno Gustavo Ortega.

MINISTRO DE TRABAJO EN COLEGIO

Horas antes, en la I. E. Juana Cervantes de Bolognesi, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, presentó la plataforma digital Mi Carrera, herramienta que brinda orientación vocacional con información real del mercado laboral.

De acuerdo a la entidad, la plataforma permite conocer cuáles son las carreras con mayor demanda, mejor remuneradas, oportunidades de becas y financiamiento, así como información sobre universidades e institutos.

Al respecto, el ministro Freddy Solano indicó que la plataforma Mi Carrera supera los 4 millones de visitas.