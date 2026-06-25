El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó de forma definitiva los pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú sobre 2.394 mesas de sufragio correspondientes a la segunda vuelta electoral. La decisión quedó formalizada en dos resoluciones en las que se declaró infundado el recurso de apelación presentado por Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal de la agrupación.

En la primera resolución, el JNE confirmó lo resuelto por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que había declarado improcedente la solicitud de nulidad de 1.747 mesas de votación en el ámbito nacional.

En la segunda, ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 sobre 647 mesas ubicadas en Estados Unidos y otros países de América, cuyos resultados también fueron cuestionados.

Juntos por el Perú había acusado la existencia de presuntas irregularidades y alegó un supuesto fraude para solicitar la anulación de miles de mesas, tanto en Lima como en el extranjero. Sin embargo, el pleno del JNE concluyó que los recursos no acreditaron hechos ni pruebas suficientes que justificaran dejar sin efecto los resultados consignados en esas actas.

Con las dos resoluciones el cauce electoral para estos reclamos queda agotado: los pronunciamientos del JNE son definitivos e inapelables, por lo que los resultados de las mesas impugnadas permanecerán vigentes.