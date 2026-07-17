Mediante la Resolución n.° 000019-PE-EsSalud-2026, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Jaime Moreno Eustaquio, designó al Dr. Álvaro Wenceslao Cachay Castiglione como el nuevo director de la Red Pasco EsSalud. El flamante funcionario asume el cargo con el firme objetivo de optimizar los servicios asistenciales, modernizar los procesos administrativos y elevar los estándares de calidad en beneficio directo de toda la población asegurada de la región.

El nombramiento del Dr. Cachay Castiglione está respaldado por una sólida trayectoria directiva en el Seguro Social, habiendo liderado previamente con éxito el CAP II Yanahuanca, EsSalud Ambo, el Hospital Oxapampa y el Hospital II-E Huariaca. Su reconocida experiencia en la gestión pública de salud garantiza una conducción eficiente orientada a acortar brechas de atención, fortalecer el desempeño del personal médico y consolidar el bienestar integral en la red regional.