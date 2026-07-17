La Municipalidad Distrital de Amarilis, en coordinación con el Gobierno Regional de Huánuco, inauguró el asfaltado integral de 31 cuadras que abarcan la avenida Túpac Amaru y cinco jirones aledaños. La obra demandó una inversión de S/ 3 505 727 e incluyó la colocación de pavimento asfáltico, cunetas, alcantarillas y señalización vial, lo que mejorará la transitabilidad, la seguridad y la calidad de vida de cientos de familias beneficiadas.

El gerente municipal, Roy Benel Meza, resaltó que este proyecto es el resultado de un trabajo articulado con el gobierno regional para ejecutar obras de alto impacto. Asimismo, reafirmó el compromiso de la gestión edil de continuar impulsando inversiones que reduzcan las brechas de infraestructura vial y fortalezcan el desarrollo urbano del distrito con vías modernas y funcionales.