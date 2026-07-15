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La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en convenio con el Gobierno Regional de Huánuco, firmaron un convenio para la ejecución de la construcción del nuevo Hospital Regional La Esperanza de Huánuco, que contará con servicios especializados en oncología.

El jefe de la ANIN Hernán Yaipén Aróstegui mencionó, que se da un paso importante para la construcción del hospital que será de importancia a nivel nacional, mientras el gerente de Constructora Riga Services, ingeniero Ricardo Gardinelli indicó que en 36 meses cumplirá la meta para la construcción del hospital

El hospital será construido en el terreno que antes albergó el hospital de contingencia, ubicado en el Centro Poblado La Esperanza, distrito de Amarilis, en un área aproximada de 18 000 metros cuadrados, donde se levantará una moderna infraestructura hospitalaria especializada en atención oncológica, destinada a fortalecer la capacidad de los servicios de salud de la región Huánuco y de la macro región centro-oriente del país.

MODERNAS ÁREAS

El futuro Hospital Regional La Esperanza de Huánuco contará con modernas áreas de quimioterapia, radioterapia y cirugía oncológica, además de laboratorios especializados y equipos de diagnóstico de alta tecnología, entre ellos tomógrafos y resonadores magnéticos.

La ejecución del proyecto estará a cargo de la empresa internacional RIGA SERVICES S.A. (Panamá). El proyecto se desarrollará bajo la modalidad Fast Track, mecanismo que permite ejecutar de manera simultánea los estudios, la elaboración del expediente técnico y la construcción de la obra, optimizando significativamente los plazos de ejecución y acelerando la puesta en funcionamiento del nuevo establecimiento de salud.