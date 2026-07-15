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El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de la Unidad de Vigilancia y Control de la Prestación del Servicio Alimentario, viene desarrollando el “Estudio de aceptabilidad y consumo del PAE 2026”. Esta iniciativa tiene como propósito medir el nivel de agrado y el consumo real del menú por parte de los estudiantes de las instituciones educativas públicas atendidas por el programa en todo el territorio nacional.

El estudio ha seleccionado un marco de 600 instituciones educativas distribuidas equitativamente entre las modalidades de Comida Caliente y Comida Lista para Consumo. Adicionalmente, la evaluación incorpora un bloque de 83 colegios atendidos bajo los esquemas de Concesión y Subvención Económica. En total, la muestra recopila la experiencia directa de 5406 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria inmediatamente después de recibir su ración diaria.

SISTEMATIZAN INFORMACIÓN

Conforme al cronograma, la recolección de datos y el trabajo de campo ya culminaron. En este momento, el equipo técnico avanza con la consolidación de la información mediante una plataforma digital interactiva que asegura la trazabilidad y mitigar errores de registro.

Asimismo, se otorga prioridad a los componentes con mayor impacto en la variabilidad de la experiencia de consumo de los escolares, entre ellos, la forma de atención, el nivel educativo y la heterogeneidad geográfica de cada Unidad Territorial. Con la excepción de Lima Metropolitana, que por su densidad poblacional cuenta con una estimación propia, el estudio permitirá identificar tendencias claras y direcciones de mejora en todas las regiones.

Los hallazgos de este estudio servirán como insumo fundamental para la toma de decisiones estratégicas y operativas del PAE.