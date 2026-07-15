Más de 200 PRONOEI celebran 53 años de historia en Huánuco

Con siete votos a favor y dos en contra, el Concejo de Amarilis aprobó el viaje del alcalde Roger Hidalgo a Brasil para participar en la pasantía “Inmersión en Ecosistemas Innovadores” del 9 al 15 de agosto. La actividad nace de una invitación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval), pero los costos de traslado, alojamiento y viáticos del burgomaestre serán cubiertos por la municipalidad.

Los regidores autorizaron las modificaciones presupuestales para este financiamiento, aunque rechazaron el viaje del gerente de Desarrollo Económico, Víctor Arévalo, quien también estaba invitado. La Unheval considera a la comuna un aliado estratégico clave para fortalecer de forma conjunta el ecosistema de emprendimiento e innovación en la región.

La agenda académica de Hidalgo incluye visitas a universidades prestigiosas como la Unicamp, USP y PUC-Rio, además de los parques tecnológicos referentes de Sorocaba y São José dos Campos. Esta invitación responde al trabajo coordinado que la municipalidad realizó el año pasado junto a la Unheval, dictando talleres de emprendimiento para microempresarios locales.