Escolares continúan expuestos a contaminación por palomas en jardín de

Los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI) celebran 53 años de labor ininterrumpida en el Perú. Creados originalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, estos programas se mantienen vigentes como una estrategia clave para garantizar el acceso a la educación de la primera infancia en zonas rurales, dispersas y de difícil acceso del país.

En la provincia de Huánuco, los PRONOEI atienden actualmente a 2 262 niños de entre 2 y 5 años a través de más de 200 centros distribuidos en doce distritos, siendo Huánuco, Amarilis y Pillco Marca los que concentran la mayor cantidad de menores. Esta importante labor es impulsada por un equipo de 27 coordinadoras y 226 promotoras educativas.

Para conmemorar este aniversario, la UGEL Huánuco viene realizando diversas actividades que iniciaron con el izamiento de la bandera y un desfile en la Plaza de Armas. Las celebraciones continuarán en los próximos días con un taller de fortalecimiento pedagógico en el colegio Leoncio Prado, el pasacalle “Festival de Colores”, una misa en la Catedral y un almuerzo de confraternidad.