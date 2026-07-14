Desde hace más de doce años, treinta y dos niños de la Institución Educativa Inicial n.° 553 en Amarilis enfrentan un grave riesgo sanitario por cientos de palomas que anidan en el plantel. A pesar de que en 2025 colapsó parte del cielo raso por la acumulación de excrementos, las autoridades regionales y educativas de Huánuco han ignorado los constantes pedidos de ayuda, dejando que los padres y el municipio local asuman la limpieza provisional.

Esta situación expone a los menores a enfermedades infecciosas graves como la salmonelosis y la histoplasmosis, además de alergias y una mala calidad del aire. Por si fuera poco, las lluvias han causado rajaduras estructurales en el salón de psicomotricidad, lo que eleva el peligro de un nuevo derrumbe dentro del colegio.

Ante la aparición de los primeros problemas de salud en los niños, los padres exigen el cambio urgente del techo y la instalación de mallas antipájaros. Asimismo, cuestionan duramente la inacción del gobierno y advierten que se debe intervenir de inmediato para evitar una tragedia mayor.