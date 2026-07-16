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En el marco del operativo policial “Cazador 2026”, agentes de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de Huánuco, con apoyo de efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y de la Unidad de Emergencia Halcones, lograron la intervención de sus presuntos integrantes de banda delictiva “Los Remanentes de Los Incorregibles de Huánuco”

El operativo fue ejecutado el 14 de julio en una intervención simultánea en los distritos de Huánuco y Pillco Marca.

La acción policial permitió dar cumplimiento a una resolución judicial que ordenaba la detención preliminar de dos investigados y el allanamiento de dos inmuebles, como parte de una investigación por los presuntos delitos de banda criminal y hurto agravado de vehículos.

SALDO DEL OPERATIVO

Como resultado del operativo, fueron detenidos Jorge L.D.S. (24) y César T.M. (26), quienes serían presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Remanentes de Los Incorregibles de Huánuco”. De acuerdo con las investigaciones, la banda estaría implicada en el robo de vehículos, la posterior exigencia de dinero a sus propietarios paradevolver las unidades y la comercialización ilegal de los vehículos sustraídos.

Durante el allanamiento y registro de los inmuebles intervenidos, la Policía incautó S/ 1,600 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, tres objetos metálicos en forma de “T”, conocidos como “peines”, y una varilla metálica que habría sido utilizada para vulnerar los sistemas de encendido de vehículos, entre otros elementos de interés para la investigación.

Los detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para determinar la presunta participación de los intervenidos en otros hechos delictivos.

Si el texto forma parte de una nota policial institucional, también puedo adaptarlo al estilo de un diario regional o de un comunicado oficial, según el enfoque que prefieras.