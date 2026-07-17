El gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar, firmó el contrato con la empresa J&S Servicios Generales SAC para construir el Hospital Oncológico de La Esperanza con el soporte técnico de la ANIN. Sin embargo, el anuncio generó inmediata preocupación en el sector Salud por la aparente falta de transparencia del proyecto.

El oncólogo Luis Beraún Milla advirtió que no se conoce un estudio técnico definitivo, perfil aprobado ni planos de servicios básicos. Cuestionó que se ponga la primera piedra sin documentación completa y criticó severamente la exclusión del servicio de radioterapia, vital para los pacientes con cáncer.

El especialista señaló que el Gobierno Regional de Huánuco no ha precisado el modelo de atención del establecimiento ni la tecnología que se usará. Tampoco existe un sustento técnico ni presupuestal claro que garantice la implementación de este tratamiento integral a futuro.

Por su parte, el decano del Colegio de Enfermeros, Percy Leandro Isidro, alertó que la obra corre el riesgo de convertirse en un “elefante blanco” por falta de equipamiento. Además, diversos sectores de la sociedad civil cuestionan la experiencia de la contratista en infraestructura hospitalaria de alta complejidad.