La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco logró que la Sala Penal de Apelaciones confirme la sentencia condenatoria por colusión agravada contra tres exfuncionarios del INPE y una proveedora. La fiscal provincial Isabel Fernández Aquino demostró la existencia de un acuerdo ilícito para simular un curso y desviar recursos públicos.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2012, cuando los implicados coordinaron y autorizaron el desembolso irregular de S/ 7 100 por una capacitación dirigida al personal penitenciario que nunca se realizó. Al verse descubiertos, intentaron organizar el evento de manera extemporánea para camuflar el delito, pero el Ministerio Público probó que el fraude ya se había consumado.

Finalmente, la Sala Penal ratificó las penas impuestas en primera instancia, que incluyen prisión suspendida, inhabilitación pública y reparación civil. La condena definitiva alcanza a Genoveva Tiburcio (autora de colusión y falsedad), Melchor Morales, Raúl Villaorduña y la empresaria Alicia Páucar (estos últimos como cómplices).