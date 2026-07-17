La camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de 1958, cuando con apenas 17 años conquistó su primera Copa del Mundo con Brasil, fue subastada este jueves en Nueva York por 4,9 millones de dólares; así lo anunció Sotheby’s.

Cabe recordar que “O Rei” protagonizó aquella final ante Suecia con dos goles en la victoria de Brasil por 5-2, en el estadio de Estocolmo, tras haber marcado también en la semifinal contra Francia, ganada por el mismo marcador.

La prenda fue un regalo del propio Pelé a su compañero de equipo y amigo Dida, y permaneció durante décadas en manos de la familia de este último, antes de pasar a un museo y ser subastada por primera vez en 2004, por un monto que no fue revelado en su momento.

En esta ocasión, la camiseta fue vendida tras diez pujas entre cinco postores, a un comprador cuya identidad no fue divulgada.

Con esta venta, la camiseta de Pelé se convirtió en la segunda más cara del mundo, según precisó Sotheby’s. El récord sigue en manos de la camiseta que Diego Maradona vistió el 22 de junio de 1986 en Ciudad de México, durante el histórico duelo de cuartos de final contra Inglaterra, subastada en 9,3 millones de dólares.

En aquella época, Argentina había ganado el partido por 2-1 gracias a dos goles legendarios del astro argentino: la Mano de Dios y el considerado Gol del Siglo.