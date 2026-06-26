El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que el Gobierno analiza la posibilidad de enviar apoyo humanitario a Venezuela tras el terremoto registrado en ese país.

Según precisó, se está coordinando la eventual movilización de equipos especializados de búsqueda y rescate urbano.

También detalló que las brigadas USAR están integradas por personal de la Marina de Guerra, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú. Señaló que estas unidades cuentan con capacidades técnicas para intervenir en desastres de gran magnitud y que ya se prepara el contingente correspondiente para una posible acción internacional.

“Por supuesto que tenemos que ayudar a nuestros hermanos sudamericanos, en este caso Venezuela”, expresó Arroyo ante la prensa.

En el ámbito nacional, el jefe del gabinete aseguró que los recursos para enfrentar el Fenómeno El Niño están garantizados. Explicó que se dispone de más de 360 millones de soles, ejecutados mediante entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri), el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y la reserva de contingencia.