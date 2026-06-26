Países Bajos confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo F al imponerse por 3-1 sobre Túnez, selección que ya estaba eliminada del certamen. El conjunto neerlandés resolvió el compromiso con autoridad y administró esfuerzos pensando en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

La victoria se encaminó desde los primeros minutos gracias a un autogol de Elyes Skhiri a los 3 minutos y a la rápida ampliación de Brian Brobbey, quien marcó el segundo tanto a los 7. Túnez descontó mediante Hazem Mastouri a los 54 minutos, pero Jan Paul Van Hecke sentenció el encuentro a los 62 con el definitivo 3-1.

Con el marcador a favor, el seleccionado neerlandés optó por bajar el ritmo del partido y evitar un mayor desgaste físico de sus principales futbolistas, teniendo en cuenta la proximidad de los dieciseisavos de final, donde buscará mantenerse como uno de los candidatos al título.

Países Bajos culminó la fase de grupos con siete puntos, seguido por Japón con cinco unidades. El conjunto asiático aseguró el segundo puesto tras igualar 1-1 con Suecia, que terminó tercero con cuatro puntos y también avanzó a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Daizen Maeda abrió el marcador para Japón a los 56 minutos, mientras que Anthony Elanga estableció la igualdad apenas seis minutos después.