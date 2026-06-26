El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, destacó el carácter mostrado por sus dirigidos tras conseguir la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Luego de la remontada por 2-1 sobre Alemania, el entrenador argentino afirmó que el grupo nunca perdió la confianza, pese a las dificultades que enfrentó durante la fase de grupos.

“Yo lo que quiero es que no nos invada ni el miedo ni el temor, ni la angustia antes de tiempo, para ver si podemos sostener la fe en la adversidad y podemos creer que la historia está hecha para cambiarla”, manifestó Beccacece al analizar el desempeño de la selección ecuatoriana, que logró revertir un marcador adverso en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El conjunto tricolor comenzó el encuentro cuesta arriba tras el tanto de Leroy Sané a los dos minutos de juego. Sin embargo, Ecuador reaccionó rápidamente con el empate de Nilson Angulo a los 9 minutos y, en la segunda mitad, Gonzalo Plata selló la remontada al minuto 77, resultado que permitió al equipo avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

El estratega consideró que la clasificación fue consecuencia de la fortaleza mental del plantel y de la confianza en el trabajo realizado. “La vida es eso también, ¿no? Saber sufrir, saber también tener templanza, tener fe, tener confianza un poco. Lo que veníamos hablando nosotros: siempre en la adversidad hemos mostrado mucha calma, mucha cautela, porque había argumentos, porque había un funcionamiento”, expresó.

Beccacece también hizo referencia a las críticas recibidas tras el complicado inicio de Ecuador en el Mundial, luego de la derrota ante Costa de Marfil (1-0) y el empate sin goles frente a Curazao, resultados que dejaron al equipo al borde de la eliminación.

“A veces nos toca el dolor de una derrota y a veces la satisfacción de una victoria. Lo importante es ese equilibrio. No me va a cambiar la vida a mí”, concluyó el técnico, quien ahora buscará mantener el impulso de la Tricolor en la fase de eliminación directa.