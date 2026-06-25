La selección de Argentina afrontará este sábado 27 de junio a las 21:00 horas su duelo ante Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, encuentro en el que Julián Álvarez apunta a iniciar como titular en el esquema de Lioel Scaloni.

El atacante no atraviesa su mejor momento futbolístico en la cita mundialista, ya que hasta el momento no ha logrado anotar ni ha tenido continuidad desde el inicio en los partidos disputados, lo que ha generado debate sobre su rendimiento.

En paralelo, el futuro del delantero ha generado controversia en España tras conocerse su intención de salir del Atlético de Madrid. “Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, declaró el jugador en la zona mixta de Arlington tras el partido ante Austria.

El mercado de fichajes ya ha reaccionado, y uno de los clubes más interesados sería el Real Madrid, que habría presentado una oferta cercana a los 150 millones de euros (170 millones de dólares), propuesta que fue rechazada por la dirigencia rojiblanca.

Sin embargo, el principal candidato a quedarse con el delantero sería el FC Barcelona, que busca un delantero centro de jerarquía tras la salida de Robert Lewandowski y ve en Álvarez una pieza clave para su renovación ofensiva.

Desde el Atlético de Madrid, la postura es firme y no contemplan una salida fácil del atacante. El club recuerda que la cláusula de rescisión del argentino asciende a 500 millones de euros (570 millones de dólares), una cifra considerada inalcanzable por cualquier interesado en el mercado europeo.