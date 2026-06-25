La selección de Ecuador afrontará este jueves un partido decisivo en sus aspiraciones de seguir con vida en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por el argentino Sebastián Beccacece enfrentará a Alemania desde las 15:00 horas en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, con la obligación de ganar para tentar la clasificación a los dieciseisavos de final.

El equipo tricolor llega a la última jornada del Grupo E en una situación comprometida. Debutó con una derrota por 1-0 ante Costa de Marfil y luego igualó sin goles frente a Curazao, resultados que lo dejaron en el último lugar de la serie con apenas un punto.

Pese al complicado panorama, Ecuador arribó a la Copa del Mundo con grandes expectativas tras su destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, donde solo fue superado por la Argentina de Lionel Messi. Ese rendimiento alimentó la ilusión de protagonizar una destacada participación en la cita mundialista.

En la previa del encuentro, Beccacece destacó la dificultad del desafío, aunque expresó plena confianza en sus dirigidos. “Sabemos del poderío de Alemania, sabemos toda su historia, su presente (...) pero yo creo mucho en estos futbolistas”, afirmó el estratega argentino, quien además asumió la responsabilidad en caso de una eventual eliminación.

La principal esperanza ecuatoriana radica en que Alemania ya aseguró su clasificación y presentará variantes en su alineación titular. Sin embargo, la Tricolor no solo necesita vencer, sino también esperar un resultado favorable en el duelo entre Costa de Marfil, que suma tres puntos, y Curazao, que tiene uno. La diferencia de goles podría resultar decisiva para definir al segundo clasificado del grupo.