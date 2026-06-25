La programación de hoy jueves 25 de junio de seis encuentros del Mundial 2026 correspondiente al Grupo D, E y F.

La jornada comenzará a las 14:00 horas (PER) con los duelos del Grupo E entre Curazao vs. Costa de Marfil y Ecuador vs. Alemania. Mientras tanto, en el Grupo F Túnez vs. Países Bajos y Japón vs. Suecia. Cierran, en el Grupo D Turquía vs. Estados Unidos y Paraguay vs. Austraia. A continuación los horarios y dónde ver los partidos.

Curazao vs. Costa de Marfil

Estadio Lincoln Financial Field-Filadelfia (Grupo E)

Horario: 15:00 horas (PER/COL/ECU)

Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN (PER)

Ecuador vs. Alemania

Estadio MetLife Stadium-Nueva York (Grupo E)

Horario: 15:00 horas (PER/COL/ECU)

América TV, América TV GO, Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN

Túnez vs. Países Bajos

Estadio GEHA Field at Arrowhead-Kansas City (Grupo F)

Horario: 18:00 horas (PER/COL/ECU)

Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN

Japón vs. Suecia

Estadio AT&T Stadium-Dallas (Grupo F)

Horario: 18:00 horas (PER/COL/ECU)

Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN

Turquía vs. Estados Unidos

Estadio Los Angeles (Grupo D)

Horario: 21:00 horas (PER/COL/ECU)

Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN

Paraguay vs. Australia

Estadio San Francisco Bay Area Stadium-Santa Clara (Grupo D)

Horario: 21:00 horas

Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN