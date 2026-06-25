La programación de hoy jueves 25 de junio de seis encuentros del Mundial 2026 correspondiente al Grupo D, E y F.
La jornada comenzará a las 14:00 horas (PER) con los duelos del Grupo E entre Curazao vs. Costa de Marfil y Ecuador vs. Alemania. Mientras tanto, en el Grupo F Túnez vs. Países Bajos y Japón vs. Suecia. Cierran, en el Grupo D Turquía vs. Estados Unidos y Paraguay vs. Austraia. A continuación los horarios y dónde ver los partidos.
Curazao vs. Costa de Marfil
Estadio Lincoln Financial Field-Filadelfia (Grupo E)
Horario: 15:00 horas (PER/COL/ECU)
Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN (PER)
Ecuador vs. Alemania
Estadio MetLife Stadium-Nueva York (Grupo E)
Horario: 15:00 horas (PER/COL/ECU)
América TV, América TV GO, Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
Túnez vs. Países Bajos
Estadio GEHA Field at Arrowhead-Kansas City (Grupo F)
Horario: 18:00 horas (PER/COL/ECU)
Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
Japón vs. Suecia
Estadio AT&T Stadium-Dallas (Grupo F)
Horario: 18:00 horas (PER/COL/ECU)
Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
Turquía vs. Estados Unidos
Estadio Los Angeles (Grupo D)
Horario: 21:00 horas (PER/COL/ECU)
Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN
Paraguay vs. Australia
Estadio San Francisco Bay Area Stadium-Santa Clara (Grupo D)
Horario: 21:00 horas
Dsports, DGO, Paramount+ y DAZN