La selección de México confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al vencer por 3-0 a República Checa y finalizar en el primer lugar del Grupo A con puntaje perfecto. El equipo anfitrión sumó su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos y reforzó su condición de candidato para pelear por el título de la Copa del Mundo.

Tras un primer tiempo equilibrado, los goles llegaron en la etapa complementaria. Mateo Chávez abrió el marcador a los 55 minutos luego de ingresar al área sin oposición y definir con un remate cruzado que dejó sin opciones al arquero Matej Kovar. La anotación permitió a los mexicanos controlar el partido y aumentar la confianza de cara al tramo decisivo.

La ventaja se amplió apenas seis minutos después. Julián Andrés Quiñones aprovechó un deficiente despeje de la defensa checa dentro del área y empujó el balón al fondo de las redes para establecer el 2-0.

Álvaro Fidalgo apareció cuando se jugaba el descuento (90+4′) para sentenciar el partido 3-0, triunfo de la selección local que llena esperanza a sus aficionados.

Las estadísticas reflejaron el dominio mexicano durante gran parte del encuentro. El conjunto azteca registró 17 remates, de los cuales cuatro fueron dirigidos al arco rival. República Checa apenas generó la mitad de esa producción ofensiva y cerró su participación mundialista sin lograr protagonismo ni resultados que le permitieran competir por la clasificación.

México volvió a ofrecer una sólida actuación frente a sus aficionados y llega a la fase eliminatoria con pleno de victorias, confianza y un funcionamiento colectivo en constante crecimiento. Con tres triunfos consecutivos y el respaldo de su público, el equipo mexicano alimenta la ilusión de realizar una campaña histórica y avanzar lo más lejos posible en el Mundial 2026.