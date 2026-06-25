Brasil confirmó su candidatura al título del Mundial 2026 al imponerse con autoridad por 3-0 sobre Escocia en el estadio de Miami, Estados Unidos. Con este resultado, la selección sudamericana terminó en el primer lugar del Grupo C y avanzó a los dieciseisavos de final con una destacada actuación colectiva.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tomó el control desde el inicio del partido. Apenas a los siete minutos, Vinicius Júnior abrió el marcador tras aprovechar un error en la salida del defensor Scott McKenna, una acción en la que también tuvo responsabilidad el arquero Angus Gunn. El delantero del Real Madrid no desaprovechó la ocasión y definió con precisión para poner en ventaja a la Canarinha.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Vinicius volvió a aparecer para ampliar la diferencia. En el tercer minuto de descuento, conectó de cabeza un centro enviado desde la derecha por Bruno Guimarães y firmó su doblete personal, dejando el encuentro prácticamente sentenciado antes del descanso.

Brasil mantuvo la intensidad en la segunda mitad y encontró el tercer tanto a los 60 minutos. Matheus Cunha recibió una precisa asistencia de Bruno Guimarães, quedó mano a mano con Gunn y definió con tranquilidad para sellar la goleada. La noche también marcó el regreso de Neymar, quien ingresó a los 75 minutos en reemplazo de Cunha tras recuperarse de una lesión.

La derrota dejó a Escocia en el tercer lugar del Grupo C con tres puntos. Aunque sus posibilidades son reducidas, la selección británica aún conserva una ligera esperanza de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros clasificados de la fase de grupos, a la espera de los resultados en las demás series.