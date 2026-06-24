La selección de Brasil afrontará hoy su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Escocia, en un encuentro que se disputará en el Estadio Miami y que podría marcar el regreso de Neymar a la competencia. El combinado sudamericano llega como líder del Grupo C y depende de sí mismo para cerrar esta etapa en la primera posición.

La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti suma cuatro puntos luego de empatar 1-1 ante Marruecos y vencer 3-0 a Haití en sus dos primeras presentaciones. Escocia, por su parte, acumula tres unidades y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria, por lo que el duelo se presenta como uno de los más atractivos de la jornada.

En la previa del encuentro, Ancelotti reconoció que espera un partido exigente y destacó la fortaleza del rival. El técnico italiano también dejó abierta la posibilidad de utilizar a Neymar, quien superó una lesión en el gemelo y volvió a integrar la convocatoria tras varias semanas de recuperación.

La eventual presencia del astro brasileño cobra mayor relevancia debido a la ausencia de Raphinha. El atacante sufrió una lesión muscular durante el partido frente a Haití y quedó descartado para el choque contra los escoceses. Como alternativas, el cuerpo técnico también evalúa incluir a Bruno Guimarães, Lucas Paquetá o Matheus Cunha en funciones ofensivas.

El posible once de Brasil estaría conformado por Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Rayan; Lucas Paquetá, Vinicius Júnior y Matheus Cunha. La principal expectativa gira en torno a la decisión final sobre Neymar y el tiempo que podría tener en el terreno de juego.

Escocia, en tanto, alinearía a Angus Gunn; Patterson, Hendry, Hanley y Andrew Robertson; Ryan Christie, Lewis Ferguson y Scott McTominay; Ben Doak, John McGinn y Che Adams. Los europeos necesitan un resultado positivo para mantener opciones de clasificación y buscarán dar la sorpresa ante una de las selecciones favoritas al título mundial.