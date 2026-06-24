La conformación de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se ha convertido en uno de los mayores desafíos para aficionados y especialistas debido a la complejidad que introdujo el nuevo formato de competencia. La ampliación de 32 a 48 equipos ha generado un total de 495 combinaciones posibles para definir los cruces de la primera ronda eliminatoria.

Hasta la edición anterior, el camino hacia el título era más sencillo. Desde Francia 1998, el campeón debía disputar siete encuentros: tres en la fase de grupos y cuatro en las rondas de eliminación directa, que incluían octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Ahora, el torneo incorpora una etapa adicional, los dieciseisavos de final, aumentando el número de partidos necesarios para alcanzar la corona.

Con 32 selecciones, el sistema era fácil de comprender: los dos primeros equipos de cada uno de los ocho grupos avanzaban a los octavos de final, mientras que los otros dos quedaban eliminados. La clasificación se resolvía de manera directa y los emparejamientos estaban definidos desde el inicio del torneo.

El nuevo formato obliga a reducir de 48 a 32 equipos antes de iniciar las rondas de eliminación directa. Para ello, avanzan los dos primeros clasificados de cada uno de los doce grupos, además de los ocho mejores terceros lugares, lo que añade una variable extra que mantiene abiertas numerosas posibilidades hasta el final de la fase inicial.

Precisamente, la lucha por esos ocho cupos reservados a los mejores terceros clasificados será determinante para establecer los cruces. Los resultados de las últimas jornadas de la fase de grupos podrían alterar significativamente el cuadro final, ya que la procedencia de esos equipos condicionará todos los emparejamientos de los dieciseisavos de final.

Según el sistema aprobado por la FIFA, solo los ganadores de los grupos A, B, D, E, G, I, K y L enfrentarán a uno de los mejores terceros clasificados. En cambio, los vencedores de los grupos C y F, así como los de H y J, se medirán a los segundos clasificados de esas respectivas llaves. Además, un líder de grupo no podrá enfrentarse a un tercer clasificado procedente de su misma serie.

Para ordenar esta compleja estructura, la FIFA implementó un sistema cerrado de asignación de rivales. Cada primero de grupo puede enfrentar únicamente a un tercero proveniente de una lista predeterminada de cinco grupos específicos y no de cualquiera de los ocho posibles.

Con ese objetivo, el organismo rector del fútbol mundial publicó antes del inicio del torneo una tabla oficial que contempla las 495 combinaciones posibles, las cuales se irán definiendo conforme concluyan los encuentros de la fase de grupos.