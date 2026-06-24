La programación de hoy miércoles 24 de junio de seis encuentros del Mundial 2026 correspondiente al Grupo A, B y C.

La jornada comenzará a las 14:00 horas (PER) con los duelos del Grupo B entre Suiza vs. Canadá y Bosnia vs. Catar. Mientras tanto, en el Grupo C Marruecos vs. Haití y Escocia vs. Brasil. Cierran, en el Grupo A Sudáfrica vs. Corea del Sur y República Checa vs. México. A continuación los horarios y dónde ver los partidos.

Suiza vs. Canadá

Estadio BC Place Vancouver (Grupo B)

Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU)

DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+ (PER)

Bosnia H. vs. Catar

Estadio Seattle, Estados Unidos (Grupo B)

Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU)

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Marruecos vs. Haití

Estadio Atlanta (Grupo C)

Horario: 17:00 horas (PER/COL/ECU)

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Escocia vs. Brasil

Estadio Miami (Grupo C)

Horario: 17:00 horas (PER/COL/ECU)

América TV, DIRECTV Sports Perú, DGO, América TV, Disney+, Paramount+

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Estadio Monterrey, Guadalupe (Grupo A)

Horario: 20:00 horas (PER/COL/ECU)

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República Checa vs. México

Estadio Ciudad de México (Grupo A)

Horario: 20:00 horas

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