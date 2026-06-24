A female melanistic jaguar (Panthera onca) named Poty predicts the results of the FIFA World Cup match between Brazil and Scotland, at BioParque Zoo in Rio de Janeiro, Brazil, on June 22, 2026. Brazil will face Scotland on June 24, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP)
A female melanistic jaguar (Panthera onca) named Poty predicts the results of the FIFA World Cup match between Brazil and Scotland, at BioParque Zoo in Rio de Janeiro, Brazil, on June 22, 2026. Brazil will face Scotland on June 24, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP)

La programación de hoy miércoles 24 de junio de seis encuentros del Mundial 2026 correspondiente al Grupo A, B y C.

La jornada comenzará a las 14:00 horas (PER) con los duelos del Grupo B entre Suiza vs. Canadá y Bosnia vs. Catar. Mientras tanto, en el Grupo C Marruecos vs. Haití y Escocia vs. Brasil. Cierran, en el Grupo A Sudáfrica vs. Corea del Sur y República Checa vs. México. A continuación los horarios y dónde ver los partidos.

Suiza vs. Canadá

Estadio BC Place Vancouver (Grupo B)

Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU)

DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+ (PER)

Bosnia H. vs. Catar

Estadio Seattle, Estados Unidos (Grupo B)

Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU)

DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Marruecos vs. Haití

Estadio Atlanta (Grupo C)

Horario: 17:00 horas (PER/COL/ECU)

DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Escocia vs. Brasil

Estadio Miami (Grupo C)

Horario: 17:00 horas (PER/COL/ECU)

América TV, DIRECTV Sports Perú, DGO, América TV, Disney+, Paramount+

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Estadio Monterrey, Guadalupe (Grupo A)

Horario: 20:00 horas (PER/COL/ECU)

DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

República Checa vs. México

Estadio Ciudad de México (Grupo A)

Horario: 20:00 horas

DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

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