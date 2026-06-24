La programación de hoy miércoles 24 de junio de seis encuentros del Mundial 2026 correspondiente al Grupo A, B y C.
La jornada comenzará a las 14:00 horas (PER) con los duelos del Grupo B entre Suiza vs. Canadá y Bosnia vs. Catar. Mientras tanto, en el Grupo C Marruecos vs. Haití y Escocia vs. Brasil. Cierran, en el Grupo A Sudáfrica vs. Corea del Sur y República Checa vs. México. A continuación los horarios y dónde ver los partidos.
Suiza vs. Canadá
Estadio BC Place Vancouver (Grupo B)
Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU)
DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+ (PER)
Bosnia H. vs. Catar
Estadio Seattle, Estados Unidos (Grupo B)
Horario: 14:00 horas (PER/COL/ECU)
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Marruecos vs. Haití
Estadio Atlanta (Grupo C)
Horario: 17:00 horas (PER/COL/ECU)
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Escocia vs. Brasil
Estadio Miami (Grupo C)
Horario: 17:00 horas (PER/COL/ECU)
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Sudáfrica vs. Corea del Sur
Estadio Monterrey, Guadalupe (Grupo A)
Horario: 20:00 horas (PER/COL/ECU)
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República Checa vs. México
Estadio Ciudad de México (Grupo A)
Horario: 20:00 horas
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