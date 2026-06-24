La selección de Colombia aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras derrotar por 1-0 a República Democrática del Congo en un disputado encuentro jugado en la ciudad mexicana de Guadalajara, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K. Con este resultado, el conjunto sudamericano sumó seis puntos y se consolidó como líder de su serie.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo que trabajar más de la cuenta para romper la resistencia africana. Desde los primeros minutos generó ocasiones de peligro y estuvo cerca de abrir el marcador cuando Daniel Muñoz estrelló un remate en el poste apenas a los cuatro minutos de juego.

A pesar del dominio colombiano, el gol tardó en llegar debido al orden defensivo del Congo. La insistencia de los cafeteros encontró recompensa recién a los 75 minutos, cuando el lateral derecho Daniel Muñoz apareció en el área para definir con precisión tras recibir una habilitación de Juan Fernando Quintero, quien había ingresado poco antes en reemplazo de James Rodríguez.

La anotación significó el segundo gol de Muñoz en la presente Copa del Mundo y el quinto con la selección colombiana. El defensor del Crystal Palace fue una de las figuras del compromiso al mostrarse activo en ataque y participar constantemente en las acciones ofensivas de su equipo.

Con la victoria, Colombia se mantiene en la cima del Grupo K con seis unidades. Más temprano, Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán y alcanzó cuatro puntos, ubicándose en el segundo lugar.

Precisamente, colombianos y portugueses se enfrentarán el próximo sábado en Miami para definir las posiciones finales de una llave que ya tiene a los sudamericanos clasificados.