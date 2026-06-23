El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio, y será parte de la ceremonia de entrega del trofeo al equipo que se consagre campeón del torneo.

“Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”, declaró Infantino al confirmar la presencia del jefe de Estado estadounidense en el partido decisivo de la Copa del Mundo, que se disputará en territorio norteamericano.

La participación de líderes políticos en este tipo de ceremonias no es inédita. En el Mundial de Catar 2022, el emir Tamim bin Hamad Al Thani acompañó a Infantino en la entrega del trofeo a Lionel Messi, capitán de Argentina, luego de que la Albiceleste conquistara su tercera estrella tras vencer a Francia en la final.

Trump ya tuvo una experiencia similar en 2024, cuando entregó el trofeo del Mundial de Clubes a los jugadores del Chelsea tras su victoria sobre el Paris Saint-Germain. Aquella ceremonia también se realizó en el estadio de East Rutherford, escenario que volverá a recibir una premiación de alcance mundial con la presencia del mandatario estadounidense.