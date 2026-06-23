La selección de Noruega festejó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una espectacular demostración de unidad junto a sus aficionados. Tras derrotar 3-2 a Senegal en el estadio Nueva York-Nueva Jersey, jugadores e hinchas realizaron el tradicional “Remo Vikingo”, una celebración que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Los torneos internacionales suelen dejar imágenes memorables de comunión entre los equipos y sus seguidores, y esta vez fue el conjunto noruego el protagonista. Miles de personas participaron en la ceremonia que simboliza las raíces vikingas del país y que se ha convertido en una de las expresiones más representativas de su afición.

Sobre el césped, el capitán Martin Ødegaard lideró la celebración marcando el ritmo con un tambor. Cada golpe de percusión fue seguido por los jugadores y por la multitud en las tribunas, que respondieron con movimientos sincronizados evocando el avance de una embarcación vikinga.

La escena mostró a miles de aficionados agachándose y simulando el movimiento de los remos hacia adelante y hacia atrás de manera coordinada. La coreografía se extendió por gran parte del estadio, creando una impactante postal que reflejó la pasión de los seguidores noruegos.

El tradicional ritual comienza precisamente con los golpes de tambor, que suelen ser ejecutados por futbolistas o integrantes de la afición. A partir de ese momento, el estadio entero se convierte en una gigantesca embarcación simbólica impulsada por el entusiasmo colectivo de sus participantes.

La celebración estuvo acompañada por ensordecedores cánticos que resonaron en todo el recinto y reforzaron la identidad de la selección escandinava. Con la clasificación asegurada, Noruega no solo festejó un importante logro deportivo, sino que también dejó una de las imágenes más emblemáticas y coloridas del Mundial 2026.