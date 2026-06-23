Todas las grandes estrellas presentes en el Mundial 2026 han dejado su huella en las redes, excepto Cristiano Ronaldo. El capitán de Portugal tendrá hoy una nueva oportunidad para terminar con su sequía goleadora cuando su selección enfrente a Uzbekistán en un partido clave de la fase de grupos.

Mientras tanto, el atacante luso busca estrenarse, otros referentes del fútbol mundial atraviesan un momento brillante. Lionel Messi lidera la tabla de goleadores con cinco tantos en apenas dos encuentros, una cifra que además le permitió convertirse en el máximo anotador histórico de los Mundiales.

La lucha por la Bota de Oro también tiene como protagonistas a Kylian Mbappé y Erling Haaland. Tanto el francés como el noruego han firmado un arranque espectacular y acumulan cuatro goles cada uno, manteniéndose muy cerca del registro alcanzado por el astro argentino.

Por ahora, la pelea por terminar como máximo artillero del campeonato parece centrarse en esos tres jugadores. Sin embargo, el panorama podría cambiar en cualquier momento debido al alto nivel mostrado por varias de las principales figuras ofensivas del torneo.

Uno de los candidatos a sumarse a esa disputa es Harry Kane. El delantero inglés, que marcó un doblete en la victoria sobre Croacia, tendrá hoy una nueva oportunidad de ampliar su cuenta personal cuando Inglaterra se mida ante Ghana en otro de los encuentros destacados de la jornada.

Pese a la falta de goles de Cristiano Ronaldo, el seleccionador portugués Roberto Martínez ratificó su confianza en el experimentado atacante. “Necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso”, declaró el técnico, convencido de que el veterano goleador aún puede convertirse en protagonista del Mundial.