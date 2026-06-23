La selección de Argelia logró una valiosa remontada y derrotó 2-1 a Jordania en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, resultado que le permite mantenerse con opciones de clasificar a la siguiente ronda. Los africanos deberán vencer a Austria en la última jornada para seguir con vida en el torneo.

El encuentro, disputado en el estadio Bahía de San Francisco de Santa Clara, comenzó con dominio argelino. Los Zorros del Desierto fueron más incisivos desde el arranque y generaron las ocasiones más claras de gol, teniendo a Riyad Mahrez como principal referente ofensivo. Sin embargo, la falta de efectividad les pasó factura.

Cuando mejor jugaba Argelia, Jordania sorprendió con la apertura del marcador. El debutante histórico en una Copa del Mundo encontró la ventaja a los 36 minutos gracias a Nizar Al Rashdan, quien definió con precisión para poner el 1-0 y desatar la celebración de los asiáticos.

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic reaccionó y encontró respuestas desde el banco de suplentes. Los cambios le dieron mayor profundidad al equipo y permitieron inclinar el juego hacia el arco rival hasta conseguir la igualdad a los 69 minutos por intermedio de Nadhir Benbouali.

La remontada se concretó a los 82 minutos con un tanto de Amine Gouiri, también en una acción a balón parado. Con este resultado, Argelia y Austria quedaron igualados con tres puntos y se enfrentarán el sábado 27 de junio a las 21:00 horas en un duelo decisivo. Por su parte, Argentina, líder del grupo con seis unidades, cerrará la fase ante una Jordania ya eliminada.