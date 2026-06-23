Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del Mundial 2026. El delantero anotó dos goles en la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak, en encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo I, resultado que deja a los galos clasificados a los dieciseisavos de final.

La primera anotación llegó a los 14 minutos tras una acción que el propio atacante inició por la banda derecha. Con el apoyo de Michael Olise, Mbappé encontró el espacio necesario para sacar un potente remate de zurda que dejó sin opciones al arquero Aymen Hussein y abrió el marcador para el conjunto francés.

El compromiso se vio afectado por las condiciones climáticas en Filadelfia. Durante el entretiempo se activó el protocolo de alerta por tormenta severa y el partido permaneció suspendido por más de dos horas, obligando a jugadores y aficionados a esperar la mejora del tiempo para reanudar las acciones.

Una vez reiniciado el encuentro, Mbappé volvió a hacerse presente en el marcador. A los 54 minutos aprovechó una descoordinación entre el arquero Hussein y su defensa para marcar el segundo tanto de Francia y el segundo de su cuenta personal.

Más tarde, a los 66′, Ousmane Dembélé selló la goleada con un remate cruzado que significó su primer gol en una Copa del Mundo.

GOLEADORES

Además de su decisiva actuación, Mbappé alcanzó un importante registro histórico. Con sus dos anotaciones llegó a cuatro goles en el Mundial 2026 y elevó su cuenta personal a 16 tantos en copas del mundo, superando los 15 que logró el brasileño Ronaldo Nazário.

La nueva marca también le permitió igualar al alemán Miroslav Klose entre los máximos goleadores de la historia de los mundiales. El atacante francés quedó ahora a solo dos anotaciones del argentino Lionel Messi, quien lidera en solitario la clasificación histórica con 18 goles.