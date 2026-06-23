Un aficionado jordano falleció y otras ocho personas resultaron heridas durante una estampida ocurrida en la madrugada del martes en la plaza Hachemita de Amán, cerca del histórico teatro romano donde miles de ciudadanos se congregaron para seguir el partido del Mundial 2026 entre Jordania y Argelia.

El portavoz de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania informó mediante un comunicado que nueve personas fueron trasladadas a distintos hospitales tras resultar afectadas por el incidente. La emergencia se produjo en una zona donde se habían instalado pantallas gigantes para la retransmisión de los encuentros de la Copa del Mundo.

Según detalló la autoridad, uno de los heridos falleció poco después de ingresar al centro médico y posteriormente fue trasladado al instituto médicolegal para determinar las causas exactas de su muerte. Los otros ocho afectados recibieron atención médica y presentan un estado de salud entre estable y moderado.

Una fuente médica identificó a la víctima como un aficionado de la selección jordana de aproximadamente veinte años de edad. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron la estampida.

Miles de jordanos acudieron la noche del lunes al teatro romano de Amán para alentar a su selección en su segundo compromiso mundialista. Aunque el recinto tiene capacidad para unas seis mil personas, se estima que más de quince mil espectadores se concentraron en el lugar para seguir las incidencias del encuentro.

En el plano deportivo, la jornada terminó con una nueva decepción para Jordania. La selección asiática cayó 2-1 ante Argelia luego de haber tomado ventaja en el primer tiempo. Con esta derrota, sumada a la caída por 3-1 frente a Austria en su debut, el combinado jordano quedó eliminado del Mundial 2026.