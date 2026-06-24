Un gol de Ante Budimir le dio el triunfo al conjunto europeo, que sigue en carrera en el Grupo L, mientras que la selección canalera quedó sin posibilidades de clasificación. (Foto: Getty Images)
Un gol de Ante Budimir le dio el triunfo al conjunto europeo, que sigue en carrera en el Grupo L, mientras que la selección canalera quedó sin posibilidades de clasificación. (Foto: Getty Images)

La selección de Panamá se despidió del Mundial 2026 tras caer por 1-0 ante Croacia en un encuentro correspondiente al Grupo L.

El resultado dejó sin opciones matemáticas al equipo centroamericano, mientras que los europeos continúan con aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El único tanto del compromiso llegó a los 54 minutos por intermedio de Ante Budimir. El partido se disputó en el estadio de Toronto, en Canadá, donde Croacia logró sacar ventaja en una de las pocas oportunidades que generó durante el encuentro.

Pese a la derrota, Panamá ofreció resistencia y compitió de igual a igual durante varios pasajes del duelo. Sin embargo, no consiguió encontrar el gol que le permitiera mantenerse con vida en la competencia.

Con este resultado, Inglaterra y Ghana encabezan el Grupo L con cuatro puntos cada uno, seguidos por Croacia con tres unidades.

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